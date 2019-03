Agenzia delle Entrate, pc in regalo a scuole e associazioni: online il bando

Diecimila apparecchiature informatiche funzionanti in regalo a scuole, enti non profit, organismi di volontariato e pubbliche amministrazioni. È il regalo dell‘Agenzia delle Entrate che ha scelto di non rottamare server e pc ancora funzionati e in ottime condizioni.

L’assegnazione dei computer (fissi e portatili) da parte del Fisco avverrà dando priorità agli istituti scolastici, seguono le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici e privati appartenenti alle categorie degli organismi di volontariato di protezione civile che operano in Italia e all’estero a fini umanitari, degli enti non-profit, degli istituti scolastici paritari privati e degli altri enti e organismi che svolgono attività di pubblica utilità.

La domanda

La domanda per aggiudicarsi i computer dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro mezzogiorno del 12 aprile 2019. Per formulare la richiesta occorre utilizzare l’applicazione “Phoenice”. La mail certificata di richiesta dovrà avere come oggetto il codice della gara AE2019 e contenere in allegato il file dal nome phoenice.xml scaricato dall’applicazione.

In caso di partecipanti con parità di punteggio, la graduatoria sarà ordinata ricorrendo a un sorteggio basato sull’estrazione del Lotto del 13 aprile. Coloro che si aggiudicheranno i Pc riceveranno via Posta elettronica certificata tutte le informazioni su dove e quando ritirare i computer. Come di consueto, inoltre, i computer da dismettere verranno distribuiti in lotti di 5. Appena in uno degli uffici delle Entrate saranno pronti 5 computer da regalare, l’Agenzia contatterà il primo ente in graduatoria che abbia espresso preferenza per la provincia dove si trovano i Pc, purché non abbia già ricevuto altre apparecchiature in dono con questo bando. Una volta approvata, la nuova graduatoria sostituirà la precedente (quella del bando AE2016) e sarà valida fino alla prossima procedura di cessione.