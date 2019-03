I carabinieri di Baiano, in provincia di Avellino hanno arrestato 7 giovani accusati del reato di tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali aggravate e, per uno di essi, in concorso con altri due, anche di sequestro di persona.

Minacce ed estorsioni su WhatsApp

I militari, che hanno eseguito le misure cautelari emesse dal Gip di Avellino, hanno chiarito come le minacce e le tentate estorsioni siano avvenute via Whatsapp.