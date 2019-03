Messico, un camion carico di migranti finisce fuoristrada: 25 morti

Dramma nello Stato di Chiapas, in Messico, dove un camion pieno di migranti centroamericani è finito fuoristrada causando la morte di 25 persone e il ferimento di altre 29. Il camion da tre tonnellate è finito fuori strada e si è capovolto, hanno spiegato dall’ufficio del procuratore generale.

Messico, strage di migranti

Ogni anno migliaia di centroamericani, principalmente da Honduras, Salvador e Guatemala, tentano viaggi pericolosi attraverso il Messico cercando di raggiungere gli Stati Uniti. Molti viaggiano in gruppo con le carovane, per motivi di sicurezza, mentre altri si affidano a trafficanti che li mettono in camion sovraffollati con condizioni pericolose.