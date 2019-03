Tav, l’ingegnere Ponti la promuove in uno studio Ue ma in Italia la boccia

Inoltre, sempre in base allo stesso documento, nei prossimi 10 anni, per ogni miliardo investito nel cantiere della Torino-Lione si potranno creare 15mila posti di lavoro. In più la tabella allegata al documento mostra come tra tutti i corridoi europei, quello del Mediterraneo, di cui fa parte la Tav, creerebbe 153mila posti di lavoro tra turismo, trasporti e sviluppo di aziende per i nuovi mercati nei Paesi interessati (Italia, Francia, Spagna e Portogallo). Tutto questo senza contare i lavoratori diretti per la Tav.

Interviene l’ingegnere Ponti, che a Mattino 5 minimizza, precisando che si tratta di “un’analisi sul valore aggiunto e non ha nulla a che vedere con l’analisi costi-benefici”. A sostegno anche un tweet di Francesco Ramella, che ha contribuito alla stesura dell’analisi costi-benefici insieme a Ponti. “Lo studio non dice ‘va fatto’. Illustra i benefici ma non i costi – sottolinea su Twitter -. Non è firmato da Ponti. E i risultati sono coerenti con quelli dell’acb: ad esempio il cambio modale indotto dal completamento di tutti i corridoi è marginale”, si legge su Twitter.