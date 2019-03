Venezia, Leone d’oro alla Carriera per Julie Andrews

Julie Andrews si aggiudica il Leone d’oro alla carriera della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra i numerosi successi dell’attrice inglese ci sono “Mary Poppins” (1964), “Tutti insieme appassionatamente” (1965) e “Victor Victoria” (1982). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra, Alberto Barbera.

“Sono molto onorata di essere stata scelta per il Leone d’oro alla carriera”, ha commentato l’attrice. “La Mostra del cinema è da lungo tempo considerata uno dei più stimati festival internazionali. Ringrazio la Biennale per questo riconoscimento del mio lavoro, e sono impaziente di arrivare in quella meravigliosa città a settembre per un’occasione così speciale”