Un’altra pennellata ai suoi girasoli. Mikaela Shiffrin ha vinto, dominando, come piace a lei, lo slalom speciale di Spindleruv, in Repubblica Ceca, centrando così il quindicesimo successo stagionale in Coppa del Mondo, un record assoluto, lasciando sul posto Vreni Schneider, che si era fermata a quota 14. Battute Wendy Holdener e la grande rivale stagionale Petra Vlhova, senza la quale i successi della statunitense sarebbero stati forse venti.

Adesso, per la Shiffrin, gli obiettivi nel mirino sono di quelli particolarmente ambiziosi: il record di vittorie in Coppa del Mondo di una sciatrice al femminile è detenuto da Lindsey Vonn, che ha vinto 82 volte, quello assoluto, detenuto da Ingemar Stenmark, è di 86. L’americana, a nemmeno 24 anni, ha già raggiunto i 58 successi in carriera, e non sembra assolutamente intenzionata a fermarsi.