Prato, concepisce un figlio con l’alunno 14enne: prof indagata

Un’insegnante 40enne di Prato è indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne dal quale avrebbe avuto addirittura un figlio.

Le indagini della squadra mobile e della Procura di Prato sono scattate in seguito alla querela presentata dai genitori del ragazzo. L’adolescente, che frequenta ancora le medie, conosceva da tempo la docente perchè gli impartiva ripetizioni private. All’epoca dei fatti, si apprende, il ragazzino aveva tredici anni. Dopo esser rimasta incinta, l’insegnante avrebbe deciso di portare avanti la gravidanza e partorire alcuni mesi fa il bambino.

Dopo aver appreso la notizia della nascita del piccolo, di cui il 14enne si presume esserne padre, la famiglia ha deciso di presentare una denuncia contro la professoressa. Adesso la squadra mobile di Prato sta cercando di verificare le circostanze per accertare eventuali responsabilità rispetto all’ipotesi di reato di violenza sessuale su minore. La procura di Prato, confermando la vicenda, ha chiesto il massimo riserbo per non condizionare l’esito delle indagini. L’insegnante ha intanto dato il consenso all’acquisizione del Dna