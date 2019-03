Maltempo in arrivo in Italia, sta per abbattersi su molte regioni una perturbazione di origine nord-atlantica. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso meteo che prevede dalla serata venti forti e burrasche settentrionali.

Maltempo in arrivo, venti forti e mareggiate

Raffiche di vento si abbatteranno sulle vallate e le pianure adiacenti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Anche la Sardegna sarà interessata da forti venti e burrasche nord-occidentali da domani mattina, soprattutto sui settori settentrionali e rilievi, mentre sono previste mareggiate sulle coste più esposte.

Dal pomeriggio di domani venti da forti a burrasca anche su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri, con forti mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo soprattutto per le regioni del centrosud, dove si prevede tempo instabile con nevicate fino a quote collinari. Si temono criticità idrogeologiche nelle zone che saranno colpite dalle precipitazioni. Sulla base dei fenomeni meteo-idrogeologici previsti è stata valutata allerta gialla sui settori interni del Lazio, su tutto il territorio dell’Abruzzo e su buona parte del Molise.