Si apre nel migliore dei modi la stagione di Moto GP per Andrea Dovizioso, che sul circuito di Doha, nel classico gran premio inaugurale del mondiale, ha battuto in volata Marc Marquez, campione del mondo in carica. Chiude il podio Cal Crutchlow, che come al solito si fa trovare pronto quando qualcuno dei big manca all’appello. Quinto Valentino Rossi, che lamenta problemi di grip alla sua Yamaha, pericolosamente simile alla moto dello scorso campionato.

La gara ha avuto una coda, o meglio, un’appendice, dai toni gialli. Tutti i team rivali della Ducati, a eccezione della Yamaha, avevano infatti presentato un reclamo per l’utilizzo di un’appendice davanti alla ruota posteriore. La direzione corsa, però, ha respinto il ricorso delle altre scuderie, confermando la vittoria del Dovi.