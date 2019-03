Uno ragazzo di Varese, in gita scolastica in Trentino, è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri indagano sull’episodio accaduto verso le 4 della mattina. Secondo le prime ipotesi, il ragazzo, di una scuola superiore, stava tentando di calarsi dal balcone. Lo studente si trova ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento.