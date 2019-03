La grande notte è arrivata. La Juventus attende l’Atletico Madrid con l’obbligo di ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano per poter continuare il proprio sogno in Champions League. Una notte potenzialmente da ricordare per la squadra di Allegri, che si affida a Cristiano Ronaldo e Mandzukic, con Dybala in panchina. In campo anche il Manchester City, che difende, in casa, il 3-2 maturato in trasferta con lo Schalke 04.

Domani, invece, sarà il turno del Barcellona, reduce da un pareggio a reti bianche piuttosto scomodo a Lione, ma il clou sarà a Monaco, dove il Bayern affronterà il Liverpool, in una gara completamente aperta.

I risultati degli ottavi

Juventus-Atletico Madrid 1 – 0 (1 – 2)

Manchester City-Schalke 04 0 – 0 (3 – 2)

Barcellona-Lione (0 – 0)

Bayern Monaco-Liverpool (0 – 0)