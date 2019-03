Un’auto è stata data alle fiamme, stamattina, In via Frangipane nei pressi di un liceo artistico, nella zona sud di Reggio Calabria. All’interno del veicolo c’era l’ex moglie, che adesso si trova in gravi condizioni.

A compiere l’aggressione è stato il 42enne Ciro Russo, pregiudicato originario di Ercolano, nel Napoletano. L’uomo, intorno alle 8:40, ha appiccato l’incendio dell’auto, all’interno della quale c’era la sua ex. davanti agli occhi di numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Reggio Calabria, brucia l’auto con dentro l’ex moglie: lei è grave

Secondo quanto reso noto dalla polizia, l’uomo si sarebbe avvicinato all’auto della ex moglie, la quale ha tentato la fuga ma nella foga nel momento, è finita con la macchina contro un muro. A quel punto il pregiudicato, senza alcuna pietà, ha gettato liquido infiammabile all’interno del mezzo ed ha appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai numerosi presenti e portata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria con gravi ustioni. Il malvivente, evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano è ricercato.