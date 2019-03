Accenture assume, spazio ai giovani: 3000 posti di lavoro

Accenture assume e punta sui giovani. Il piano di inserimento del colosso della consulenza e delle tecnologie, riguarda profili con competenze diverse e trasversali, selezionati tra neolaureati (che saranno il 60%) e professionisti esperti (oggi in azienda oltre il 68% dei dipendenti sono Millennials e il 40% esperti) e interessa principalmente le sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli, Cagliari e Bologna per il 2019.

Le assunzioni

Complessivamente si tratta di 3.000 assunzioni, di cui 2.000 nell’area delle competenze digitali, e 900 stage formativi (con unrating di conversione in assunzione pari al 70%).

L’azienda

L’ azienda in Italia occupa circa 16 mila dipendenti. Il 66,6% degli assunti riguarda l’area delle competenze digitali e tecnologiche, in divisioni chiave che includono security (una business unit che conta 6.000 persone nel mondo), architettura delle informazioni volta all’innovazione, analytics, interactive, mobility, e-commerce e digital marketing; circa 700 rientrano invece in tutti settori di industria con particolare attenzione a servizi bancari e assicurativi, beni e servizi di consumo, grande distribuzione, automotive, energia, utilities e consulenza direzionale; circa 350 nell’area Intelligent Cloud & Infrastructure. Tra gli obiettivi del piano c’è anche la volontà di contribuire al bilanciamento tra uomini e donne con il raggiungimento della parità di genere entro il 2025, considerando che oggi l’Italia è già al 46,4%