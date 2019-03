Brasile, sparatoria in una scuola: dieci morti

Attimi di panico in una scuola di San Paolo, in Brasile. Due ragazzini incappucciati, ex alunni, si sarebbero introdotti nell’edificio sparando all’impazzata. Dieci le vittime documentate secondo la radio locale Band News che ha citato le informazioni della polizia militare. Oltre agli otto morti comunicati inizialmente (cinque alunni, un impiegato e i due adolescenti assalitori, che si sono suicidati), altre due persone sarebbero decedute in seguito alle ferite dopo essere trasportate in ospedale.