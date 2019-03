Nuovo ribaltone in casa Empoli. Dopo la sconfitta con la Roma, la società toscana si e presa trentasei ore per riflettere, decretando infine l’esonero di Beppe Iachini e il ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli, che aveva iniziato la stagione alla guida degli azzurri.

All’ex collaboratore tecnico della Roma, artefice della promozione dalla Serie B lo scorso anno, il compito di condurre l’Empoli alla salvezza, a partire dalla delicatissima sfida col Frosinone della prossima giornata, un passaggio cruciale nella corsa alla permanenza in A.