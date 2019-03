Facebook down: problemi ad accedere e pubblicare sul social network

Facebook non funziona in tutto il mondo. Problemi di accesso, di pubblicazione sulle pagine e su messenger: chi non riesce ad accedere viene accolto da un messaggio che indicherebbe uno stato di “manutenzione” temporaneo.

Numerose le segnalazioni di utenti con problemi di accesso anche su Instagram, il network sempre di proprietà di Mark Zuckerberg.

Anche WhatsApp sarebbe coinvolto nella catena di disservizi che sta colpendo i social: registrate difficoltà nell’invio di file multimediali.

In tanti si sono già riversati su Twitter utilizzando l’hashtag #facebookdown. “Facebook sarà disponibile a breve” si legge nelle schermate di alcuni utenti che hanno pubblicato gli screenshot.