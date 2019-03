Jennifer Lopez tradita da Alex Rodriguez: sarà vero?

Canseco parla di Jennifer Lopez, ex consorte da cui ha divorziato nel 1999: “Guardare J.Lo che a World of Dance (talent di cui è giurata) manda messaggi ad Alex Rodriguez, mi fa pensare che lei sappia un pochino che lui la stia tradendo con la mia ex moglie Jessica. Povera ragazza, non ha idea di chi sia in realtà. Ero con lei (Jessica) qualche mese fa, quando lui l’ha chiamata”.

“Alex Rodriguez smetti di fare il pezzo di m***, smetti di tradire Jennifer Lopez. Ti sfido a un incontro di boxe o di MMA quando vuoi. Sono disposto a sottopormi al poligrafo per provare che quello che sto dicendo su Alex Rodriguez è vero al 100%”, ha poi aggiunto.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019