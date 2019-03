L’omaggio di Hollywood a Stan Lee, i cameo non finiscono qui

Stan Lee, il creatore di quasi tutti i fumetti Marvel e morto a 95 anni lo scorso novembre, conserva un grande posto nel nostro cuore ed evidentemente anche nel cuore di Hollywood. Infatti, Captain Marvel si sta facendo notare anche per i suoi due omaggi a Stan Lee. Il primo, nei titoli di testa. Il secondo è il solito cameo, come per tutti gli altri film firmati Marvel, ma in questo caso è diverso dagli altri perché lo vediamo leggere il copione di Mallrats (Generazione X in italiano). Sostanzialmente vediamo Lee interpretare se stesso nel 1995 mentre legge il copione del film nel quale avrebbe fatto una parte.

Ma non è finita! Fortunatamente vedremo Stan Lee ancora due volte. Infatti, nel corso degli ultimi dieci anni, i produttori lo facevano imbarcare su un aereo per Atlanta (dove si girano in studio i film dei supereroi Marvel) e allestivano tre o quattro scene da fargli girare in un giorno che avrebbero successivamente inserito nei tre o quattro film a venire. I film sono Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.