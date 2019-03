Un commercialista di 62 anni, Alfonso Fantauzzo, è stato gambizzato nella tarda serata di ieri nei pressi dello Stadio, a Palermo. Le indagini dei carabinieri sull’agguato di via Antonio Lo Bianco sono continuate per tutta la notte. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per cercare di capire chi possa essere coinvolto nella sparatoria.

Palermo, commercialista gambizzato: acquisite le immagini della videosorveglianza

Fantauzzo è stato ferito con colpi d’arma da fuoco alle gambe ed è stato portato dai sanitari del 118 d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. L’uomo è ancora ricoverato nell’ospedale e al momento non è in grado di rispondere alle domande degli inquirenti.

Il 62enne è stato sottoposto ad un’operazione per l’estrazione del proiettile. I carabinieri stanno aspettando che il professionista sia in grado di fornire la sua versione dei fatti sull’agguato. Sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi dato alla fuga.