Evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati dalla Guardia di Finanza di Caserta a quattro soggetti destinatari di altrettante misure cautelari personali.

Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti i vertici di un noto gruppo imprenditoriale affidatario dei lavori di realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico.

Sequestro in corso di liquidità, beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.