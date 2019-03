Torna la corrente elettrica in Venezuela. Dopo il blackout che aveva messo in ginocchio in Paese, paralizzando trasporti, ospedali e distribuzione d’acqua, il ministro venezuelano delle Comunicazioni, Jorge Rodriguez annuncia che la corrente “è stata ripristinata al 100%“.

I dipendenti del settore pubblico potranno dunque tornare al lavoro, dopo una pausa di quasi una settimana che aveva ‘spento’ l’intero Venezuela