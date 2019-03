Continua la striscia di vittorie da sogno di Belinda Bencic, che infila a Indian Wells il dodicesimo successo consecutivo, il quinto contro una giocatrice in Top 10, battendo Karolina Pliskova per raggiungere la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sfiderà Angie Kerber, che ha battuto in due set, il primo deciso solo al tiebreak, l’eterna Venus Williams.

Nel torneo Masters 1000 maschile, invece, la prima semifinale è quella tra Milos Raonic e Dominic Thiem. Il canadese ha superato in due set la rivelazione del torneo Kecmanovic, mentre il numero 8 del ranking ATP ha beneficiato del walkover nei confronti di Gael Monfils, fermato da un problema al tendine d’Achille.