Nuova Zelanda, spari in due moschee: almeno 40 morti

Il bilancio è ancora incerto, ma sembra che le vittime siano almeno 40 a Christchurch, in Nuova Zelanda, in seguito a due sparatorie avvenute in due moschee. L’attentatore è un 28enne australiano.

Le autorità hanno chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha anche disinnescato diversi ordigni esplosivi trovati all’interno di veicoli. L’autore degli attacchi ha trasmesso la strage su Facebook in diretta streaming per 17 minuti. Il video è poi stato rimosso dal social network.

Attentato in Nuova Zelanda, attaccate due moschee

Il team di cricket del Bangladesh, che si stava dirigendo verso una delle due moschee assaltate, ha evitato di pochissimo il coinvolgimento nella strage. Cancellato il test match di domani contro la Nuova Zelanda. Intanto un australiano di 28 anni ha rivendicato l’attacco parlando di motivazioni “anti-immigrati”. La premier Ardern parla di “uno dei giorni più bui” per il Paese.

Sui caricatori delle armi usate per la strage figurano i nomi di alcuni degli “eroi” dell’attentatore. Compiono anche gli italiani Luca Traini, autore della sparatoria contro gli immigrati a Macerata nel febbraio del 2018, e il generale veneziano Sebastiano Venier, protagonista nella battaglia di Lepanto (1571) dove furono sconfitti i turchi.

Foto da Twitter.