The Voice, ritorno in tv per Simona Ventura: svelati i 4 giudici

A poche settimane dall’inizio di The Voice of Italy 2019 arrivano i nomi dei quattro giudici.

I quattro coach del talent musicale di Raidue, in onda dal prossimo 16 aprile saranno Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio. Al timone ci sarà Simona Ventura che torna alla conduzione in Rai dopo otto anni di assenza. “Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari, ma diversi. Ora sì che la musica torna a battere su Rai2” scrive Simona Ventura su Twitter.

I primi tre nomi circolavano da tempo, ma l’ufficialità di Gigi D’Alessio chiude il caso Sfera Ebbasta. In un primo momento, infatti, era stato chiamato il trapper per ricoprire il ruolo di giudice ma poi scartato per via delle tante polemiche (legate alla tragedia nella discoteca di Corinaldo).

Quanto ai talenti, la Rai fa sapere che sono ancora aperti i casting sia per solisti che per formazioni musicali fino a tre elementi. Per partecipare occorre avere 16 anni e mandare due tracce audio in formato mp3, una cover in italiano e una in inglese.