Cagliari, tragedia alla partita: tifoso muore d’infarto

E’ morto ieri sera sugli spalti della Curva Sud negli ultimi minuti della partita Cagliari – Fiorentina, alla Sardegna Arena. Per Daniele Atzori è stato fatale un attacco cardiaco, è morto sotto gli occhi della madre e della sorella con cui era andato all Stadio. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, il tifoso 45enne non ce l’ha fatta, è stato coperto con un telo bianco nel piazzale della curva sud, dove anche i vigili del fuoco hanno tentato di tutto per salvarlo. Sul posto Polizia e Carabinieri.