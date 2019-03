Cultura, addio al poeta americano W.S.Merwin

E’ morto all’età di 91 anni W.S. Merwin, poeta prolifico e versatile da sempre innamorato della natura, attraverso i suoi scritti ha sempre condannato la guerra e l’industrialismo.

Vincitore del premio Pulitzer, Merwin ha scritto oltre 30 libri, dalle prime opere ispirate a miti e leggende fino alle proteste infuocate contro la distruzione dell’ambiente e il conflitto in Vietnam.

Merwin si è distinto per lo stile delle sue narrazioni caratterizzate con maestria unica dall’uso del discorso indiretto privo di punteggiatura. Negli anni 1980 e 1990, la scrittura di Merwin fu fortemente influenzata dal suo interesse per la filosofia buddista e per l’ecologia. Viveva alle Hawaii, in una ex piantagione di ananas, di diciotto acri, in cima al vulcano spento Haleakala, sulla costa nord-est dell’isola di Maui, qui si è molto dedicato al risanamento delle sue isole.