Gilet Gialli, palazzo in fiamme a Parigi: 11 feriti

Al via il diciottesimo atto della protesta dei Gilet gialli in Francia. Sugli Champs-Elysees sono in corso scontri fra black bloc e polizia già dalle 11 del mattino. Dopo le ultime settimane di calma e manifestazioni con pochi partecipanti, si riparte in maniera forte.

Un incendio ha devastato un palazzo. Le fiamme sono state appiccate durante i disordini sugli Champs-Elysees all’agenzia di una banca. Undici persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Una donna con il bambino, rimasti intrappolati al secondo piano, sono stati salvati in extremis dai pompieri.

“Non si tratta né di manifestanti né di casseur, questi sono solo assassini”, commenta il ministro dell’Interno, Christophe Castaner. “Hanno risposto all’appello alla violenza di alcuni leader dei gilet gialli. Hanno deciso, come canto del cigno, di venire ad attaccare Parigi ma noi li abbiamo anticipati e rispondiamo colpo su colpo“, ha continuato il ministro commentando la guerriglia che da stamattina ha investito il centro di Parigi e in particolare la zona degli Champs-Elysees. I manifestanti, ha annunciato Castaner, sono “fra i 7 e gli 8.000, fra cui 1.500 ultraviolenti”.

Centinaia di manifestanti sono arrivati a Parigi per quello che era stato annunciato come un appuntamento decisivo, battezzato “ultimatum a Macron“. Le persone fermate sono 82, secondo quanto reso noto dalla polizia.

Gilet Gialli, nuove proteste a Parigi: scontri con la polizia

Devastazioni e saccheggi in tutta Parigi. Il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto e completamente devastato all’interno. Altri negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. La polizia ha tentato di respingere gruppi di giovani in abiti neri che hanno attaccato da diverse direzioni.

A Parigi la situazione è molto complicata e diventa difficile riuscire a mantenere l’ordine pubblico. I primi disordini si sono registrati già al mattino. Black bloc in testa a un corteo di gilet gialli si sono scontrati con la polizia, che ha risposto con gli idranti per disperdere un assembramento. Giovani vestiti di nero e con il passamontagna hanno dato fuoco a cassonetti e arredo urbano facendo barricate nei dintorni degli Champs-Elysees.

Previsto per oggi l’arrivo di una marcia per il clima a Place de la Republique e alla Bastiglia. Da Republique transiterà anche un corteo “contro le violenze della polizia”. Infine, sono previsti anche blocchi attorno al Peripherique, la tangenziale parigina, da parte degli ambulanti che hanno lanciato un appello ai gilet gialli ad unirsi alla loro protesta.