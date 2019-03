F1, a Melbourne trionfa Bottas: giù dal podio le Ferrari

È il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, a vincere il Gp d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto a Melbourne per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen.

Solo quarte e quinte le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Bottas porta a casa 26 punti, grazie a quello addizionale previsto da quest’anno per chi ha fatto segnare il miglior giro in gara. Nella top ten si sono classificati poi Kevin Magnussen (Haas), sesto, Nico Huelkenberg (Renault), settimo, Kimi Raikkönen, ottavo con l’Alfa Romeo, Lance Stroll (Racing Point), nono, Daniil Kvyat (Toro Rosso), decimo.

“Non so davvero cosa sia successo. Non so proprio cosa dire”, Bottas è senza parole al termine della gara. “È stata di sicuro la mia miglior gara di sempre – prosegue il finlandese -. Io stavo benissimo e la macchina andava in modo perfetto”. Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno.