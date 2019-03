Pedone travolto e ucciso a Palermo, fermato il pirata della strada

Sono bastate poche ore di ricerche per risalire al pirata della strada che sabato sera ha travolto e ucciso un pedone 55enne in via Roma, a Palermo. Determinante la collaborazione di alcuni testimoni oculari che hanno fornito alle forze dell’ordine la targa della sua Smart.

All’1,30 la vettura e il conducente sono stati individuati in vicolo delle Api, una traversa di via dei Candelai. Il ventenne, F.M, alla guida dell’auto è stato portato nelle camere di sicurezza del comando della polizia municipale di Palermo e si trova in stato di fermo. Il cittadino del Bangladesh lascia moglie e due figli.