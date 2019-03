Amici 18, Alessandro Casillo lascia la scuola: le scuse sui social

Prima la foto rimossa dalla grafica di Amici, poi il banco vuoto. A due settimane dal serale, Alessandro Casillo abbandona la scuola di Maria De Filippi. A chiarire la situazione è stato proprio il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2012 che attraverso i social spiega di essersi ritirato dalla scuola.

chiedo scusa a tutti per non essermi fatto vivo in questi giorni…

voglio rassicurare che sto bene, non ho avuto nessun “attacco” come leggo in giro, va tutto bene.

ho letto tante parole di affetto e di sostegno e non esistono davvero parole per ringraziarvi. ❤️

avanti tutta

Ale pic.twitter.com/nF2L164ANV — Alessandro Casillo (@alecasillo) March 18, 2019

“Ad Amici, come nella vita, puoi piacere e non piacere, ti trovi difronte a dei giudizi, devi farli tuoi e farne tesoro. E da lì ripartire per provare a fare meglio. Io ci ho provato, giuro”, scrive Casillo prima di ammettere che qualcosa è andato storto ed è sfuggito alle sue buone intenzioni. “Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre, e la musica sempre al centro”.

A farlo desistere dal gareggiare per il serale sono state, quindi, le critiche dei professori e una certa pressione che Alessandro riteneva eccessiva, principalmente da Rudy Zerbi e Alex Britti. L’ultimo ringraziamento però il ragazzo, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo nel 2012, lo rivolge a colei che ha creduto in lui fin dal principio: Maria De Filippi. “Maria, ti ringrazio per l’opportunità, e lo faccio dal profondo del mio cuore. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori e dentro Amici“.