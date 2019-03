A Domenica in arrivano le figlie di Al Bano Carrisi e Romina Power, dispiaciute per non avere avuto la possibilità di aver fatto carriera per colpa dei genitori. Romina e Cristel Carrisi, si sono concesse ai microfoni per rilasciare un’inedita intervista alla conduttrice Mara Venier.

Le Carrisi a Domenica in: “Ecco perché non facciamo carriera”

Le Carrisi hanno quasi fatto piangere Mara: “Quando i tuoi genitori si separano è una grande sofferenza”, ha detto Cristel, in attesa del secondo figlio: “Tutto più grave se attorno c’è un rumore mediatico. Sono andata all’estero per allontanarmi da questo dolore. Tutti volevano sapere perché era crollata questa coppia che era il simbolo dell’amore”.

Le due sorelle hanno dato libero sfogo ai rimpianti di non aver potuto avere una carriera nel mondo dello spettacolo, dicono, di essere state penalizzate dalla fama dei nomi dei loro genitori, che le oscurerebbe. Su Twitter in moltissimi hanno ribattuto contro le Carrisi, lamentando che siano costantemente in televisione.