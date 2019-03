Il diciannovesimo torneo ATP stagionale porta il nome del diciannovesimo vincitore diverso. Nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, Dominic Thiem ha confermato l’andamento stagionale battendo in tre set, in rimonta, Roger Federer, conquistando il titolo più importante della propria carriera e raggiungendo il numero 4 della classifica ATP, eguagliando il suo career high. Terza finale persa consecutiva in un 1000 per Federer, dopo quella di Cincinnati con Djokovic e quella dello scorso anno proprio a Indian Wells con del Potro.

Nel torneo femminile, la sorpresa è stata ancora maggiore. La diciottenne Bianca “Bibi” Andreescu ha vinto il primo titolo della sua carriera, confermando il suo inizio di 2019 da urlo. Dopo aver cominciato l’anno fuori dalle prime 100 del ranking, la canadese da stamattina è alla posizione numero 24 della classifica WTA, e non sembra avere intenzione di fermarsi. Battuta in finale la ben più esperta Angie Kerber.