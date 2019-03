Dopo il successo che ha ottenuto con I Believe I can Fly, dopo aver vinto diversi Grammy, R. Kelly nasconderebbe un lato oscuro. A rendere pubblico questo aspetto della sua vita è la nuova docu-serie in sei episodi R. Kelly: vittime di una popstar in onda da lunedì 18 marzo alle 22 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119).

R. Kelly: vittime di una popstar, la docu-serie sul suo lato oscuro

Per la prima volta in televisione sono proprio i familiari, i colleghi e stretti collaboratori di Kelly a farsi avanti con accuse contro il comportamento violento del cantante. Per fare luce sul suo passato la docu-serie propone interviste a più di cinquanta persone, tra cui l’ex moglie Andrea Kelly, le fidanzate Kitti Jones e Lisa Van Allen, e i fratelli Carey e Bruce Kelly di R. Kelly, i musicisti John Legend e Sparkle, l’attivista per i diritti civili Tarana Burke.