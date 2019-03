Ancora novità per i reali: Harry e Meghan sotto osservazione

Meghan in congedo per maternità. Ora lei ed Harry con più libertà avranno delle serie gatte da pelare. L’idea dei due coniugi era quella di trasferirsi dalla residenza di Kenstington Palace, dove erano vicini a William e Kate, per andare a vivere a Frogmore Cottage.

L’idea dei reali era quella di ristrutturare non solo la nuova residenza nel parco di Windsor, ma anche tutto l’apparato di collaboratori e responsabili della comunicazione che avevano in comune con William e Kate. A causa delle liti tra le due principesse e i rapporti inaspriti tra i fratelli continuare a condividere gli stessi spazi sembrava una cosa impossibile.

L’idea, però, che Harry e Maghan vivessero da soli e avessero un centro di comunicazione esclusivo non è piaciuta molto alla regina Elisabetta che ha annunciato la separazione delle casate di William e Harry e messo in chiaro che i Sussex avranno i loro uffici a Buckingham Palace, dove i principali collaboratori della Regina vaglieranno ogni loro mossa, dichiarazione, impegno pubblico e comunicato stampa.

Nel palazzo Harry e Meghan avranno anche un appartamento, questo per evitare che si isolino nella residenza del parco di Windsor senza fare con diligenza la loro parte negli impegni della Royal Family. Se volessero andare a vivere per conto loro e fare quello che desiderano ogni momento devono però trovarsi un lavoro e smettere di vivere a spese del principe Carlo nelle residenze reali. Se invece accettano i privilegi del loro rango, devono essere pronti anche lavorare per “The Firm”, la ditta, che in cambio pretende un comportamento consono ai doveri del ruolo.

Harry e Meghan hanno comunque assunto come addetta stampa Sara Latham, l’ex collaboratrice di Bill e Hillary Clinton, di Tony Blair e di molti altri politici.