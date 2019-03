Un ragazzo pisano è morto a Varsavia, in Polonia, dopo essere caduto dal quinto piano di un palazzo in cui aveva preso in affitto un appartamento.Si tratta di Salvatore Cipolletti, di Ponsacco, in provincia di Pisa.

La polizia locale indaga sulla morte del giovane pisano e non esclude alcuna pista, potrebbe infatti essersi trattato di una caduta accidentale in seguito ad un malore o di omicidio.

Polonia, 24enne pisano cade dal quinto piano di un palazzo e muore

Salvatore Cipolletti si trovava in Polonia in vacanza. Il giovane sarebbe precipitato durante una serata trascorsa insieme a due amici italiani e ad altri due polacchi, ma non sono ancora chiare le circostanze della caduta.

La salma di Cipolletti non è ancora stata restituita alla famiglia che si trova a Varsavia, assistita dall’ambasciata italiana. Il corpo del giovane rientrerà in italia insieme ai familiari soltanto dopo che le autorità polacche termineranno gli accertamenti scientifici.