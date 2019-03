Di Maio ama Virginia Saba: “Spero duri il più a lungo possibile”

Luigi Di Maio, M5S, durante Pomeriggio Cinque rivela a Barbara d’Urso il suo amore per Virginia Saba. “Ci siamo conosciuti due mesi fa… stiamo bene insieme… spero duri il più a lungo possibile perché sto bene con lei… Se mi vedete felice sapete perché…”, i due sono usciti allo scoperto.

“Sto attraversando un periodo molto bello e sono felice. Racconterei con piacere la gioia che proviamo ma per lui è un momento delicato e voglio che stia sereno… Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza…”, è così che Virginia si confida col quotidiano La Stampa. Dopo essere entrati al Teatro dell’Opera di Roma mano nella mano, non si sono più separati, lei, giornalista e assistente parlamentare della deputata M5s Emanuela Corda, in un abito blu di velluto con scollo sulla schiena e Di Maio in giacca e cravatta, sorridente come non mai.