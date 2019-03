In Italia arriva il freddo dal Polo Nord: tempo instabile fino a fine mese

È primavera, ma soltanto sul calendario.

Bisognerà attendere per poter godere delle belle giornate. Fino a venerdì 22 pioggia e vento interesseranno soprattutto la Sicilia dove sono attesi nubifragi. Tra sabato 23 e domenica 24 l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno sull’Italia regalando giornate più soleggiate con temperature in aumento.

Da lunedì 25 è in arrivo una prepotente invasione di aria fredda direttamente dal Polo Nord che porterà gelo e ancora neve fino quote molto basse, segnando un nuovo cambiamento dello scenario meteorologico generale con il ritorno del tempo instabile su tutta l’Italia.

Dall’inizio della prossima settimana, il tempo comincerà a peggiorare diffusamente sulle regioni del Nord Est con rovesci e temporali anche molto forti. La neve cadrà a quote via via più basse, in particolare mista a pioggia sull’Emilia Romagna e sul versante adriatico, sulle Marche. Successivamente, il peggioramento si estenderà al resto della Penisola con rovesci e un brusco calo delle temperature anche di 10 gradi centigradi rispetto alle medie attese in questo periodo. La situazione resterà la stessa almeno fino alla fine del mese: tra le regioni più a rischio grandine e temporali ci sono quelle del Centro Sud.