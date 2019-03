Dopo 35 giorni da separato in casa, Mauro Icardi è pronto a tornare in gruppo con l’Inter. Il centravanti argentino, che nelle ultime settimane si era allenato a parte, domani lavorerà nuovamente con i suoi compagni, per preparare il finale di stagione. Un’ottima notizia per Luciano Spalletti, che avrà bisogno di tutti per la caccia alla Champions League.

Icardi, lo ricordiamo, era stato privato della fascia di capitano lo scorso 13 febbraio, saltando poi la trasferta di Europa League con il Rapid Vienna. Da lì in poi, solo allenamenti differenziati e terapie per il ginocchio malconcio. Adesso, l’Inter è pronta a riabbracciare l’argentino.

Fondamentale il lavoro diplomatico del d.g. Marotta e dell’uomo della famiglia Moratti Nicoletti, scelto da Icardi e Wanda Nara per mediare in questa situazione di gelo totale.