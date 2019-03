Il piatto che ci rende in assoluto più felici? È la pizza. Un’indagine Doxa/Deliveroo rileva che quasi un italiano su due – ben il 42% degli intervistati – preferisce mangiare pizza. In occasione della Giornata Internazionale della Felicità in programma il 20 marzo, è stata infatti condotta un’analisi su un campione rappresentativo della popolazione di età superiore ai 15 anni, che ha avuto come tema il rapporto tra quanto mangiamo e la felicità, puntando sui piatti e i momenti che hanno a che fare con il cibo che ci rende più felici.

La pizza è il piatto che ci rende più felici

Tra coloro che amano mangiare la pizza per sentirsi più felici, ci sono soprattutto le donne (47%), i millennials (25-34 anni) con il 60% delle preferenze e gli abitanti del Sud e delle Isole (51%). Sul podio dei cibi che rendono più felici, la pizza è seguita dalla pasta – che con il suo 33% occupa il secondo posto – e dalle grigliate sia di carne che di pesce, a pari merito al terzo posto con il 30% delle preferenze.

Seguono l’immancabile gelato con il 21% dei consensi, i formaggi con il 10% e i salumi che guadagnano il 9%. Tra le preferenze degli italiani arrivano anche ricette esotiche, il boom che ha avuto negli ultimi tempi la consumazione di sushi in Italia fa ottenere al piatto giapponese il 7% delle preferenze, pari merito con il panino.

La pizza rimane regina incontrastata anche nel settore surgelato. I consumi di pizze surgelate infatti rappresentano oggi il 20% circa del mercato complessivo. Secondo l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, il consumo pro-capite è superiore a 1,5 kg nel 2017 con consumi complessivi che hanno toccato quota 91.500 tonnellate ( +2,1%). Più di 6 famiglie su 10 (il 63%) mangiano la pizza soprattutto la “Margherita” tra più di 45 tipologie presenti in commercio.

Niente sensi di colpa allora, oggi è il giorno in cui si celebra la Felicità e siamo autorizzati a mangiare il cibo che in assoluto ci rende più felici, che sia pizza, pasta, un panino o un gelato.