Al via gli interrogatori nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento sullo sbarco dei 50 migranti soccorsi dalla nave Mare Jonio. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli hanno raggiunto Lampedusa.

Mare Jonio, Pm di Agrigento a Lampedusa: al via gli interrogatori

Principali protagonisti degli interrogatori sono i componenti dell’equipaggio e quanti erano sulla nave della Ong Mediterranea. Il pm Vella ascolterà anche i 50 migranti, fra i quali ci sono 15 minori non accompagnati.

La Procura di Agrigento ieri ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È probabile che al termine degli interrogatori qualche nome finisca nel registro degli indagati.

I magistrati della Procura di Agrigento stanno vagliando anche le comunicazioni via radio fra il comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, e la Guardia di finanza che ha intimato l’alt alla nave della Ong chiedendo di non fare ingresso nelle acque territoriali e non avvicinarsi al porto di Lampedusa.