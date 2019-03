Il capodanno 202 a Roma si appresta a mettere sul piatto una serie assolutamente indimenticabile di iniziative. Il prossimo capodanno nella capitale avrà come al solito una vasta gamma di sorprese e attrazioni per tutti i gusti. La grandezza della città eterna è direttamente proporzionale all’ampiezza delle possibilità di festeggiare nel più disparato dei modi la notte di San Silvestro prossima ventura. Come al solito la parte del leone la faranno sicuramente le tantissime discoteche disseminate sul territorio capitolino. C’è una consolidata tradizione che riguarda la diversificazione inerente le varie tipologie di ingresso legate al capodanno 2020 a Roma in discoteca.

In viaggio tra storia e futuro: aspettando gli eventi del Capodanno 2020 a Roma

Per chi vuole godersi la serata dell’ultimo dell’anno a partire dall’orario dell’aperitivo ci sarà a disposizione un’entrata full optional che includerà come già detto l’aperitivo di benvenuto, una deliziosa e succulenta cena buffet, il brindisi del buon augurio a mezzanotte ed ovviamente la serata in discoteca che proseguirà fino alle prime luci dell’alba del 2020. Chi invece gradisce maggiormente trascorrere la cena in un posto esterno alla discoteca per poi raggiungere, ad esempio, i propri amici nel locale prescelto, ora a disposizione una tipologia di ingresso nei pressi della mezzanotte per diversificare la propria serata gustandoci magari una cena nei tanti ristoranti che ospiteranno il classico veglione della notte di San Silvestro.

A tal proposito il Capodanno 2020 a Roma garantisce un ventaglio di opzioni pressoché illimitato anche per quello che riguarda i ristoranti. A Roma, come in tanti altri posti d’Italia, il tradizionale cenone di Capodanno è un vero e proprio must. Nella capitale potrete trovare un mix perfetto tra la cucina tradizionale romanesca e deleganti ristoranti moderni. Si va dalle tipiche caratteristiche osteria di Trastevere agli eleganti ristoranti del centro storico passando per le moderne location ristorative dell’Eur e di Roma nord. Il capodanno a Roma 2020 sarà anche un momento artistico e culturale, dato lo sconfinato patrimonio della città eterna che la rende un vero e proprio museo a cielo aperto.

Ci saranno nottate nei musei, con l’opportunità di apprezzare secoli e secoli di storia artistica che tutto il mondo ci invidia. Sempre strizzando l’occhio all’ambito culturale, Capodanno Roma 2020 presenterà una serie di spettacoli teatrali che riuniranno i più grandi nomi dell’antica arte Che intratterranno i tanti spettatori con un mix perfetto di cavalli di battaglia e nuove opere teatrali.