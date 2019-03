Dopo un avvio di stagione complicato, finalmente un sorriso per Fabio Fognini. Nel suo match d’esordio al Masters 1000 di Miami, il ligure ha battuto in rimonta l’argentino Guido Andreozzi. Una partita che si era messa male per l’azzurro, sotto di un set, ma capace di capovolgere il risultato e qualificarsi al terzo turno. Domani, il suo avversario sarà lo spagnolo Bautista Agut, cliente molto scomodo sul veloce.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego, che dopo aver superato Klizan al primo turno si è arreso al campione uscente John Isner. Eliminata anche Camila Giorgi, sconfitta in due set dalla tedesca Tatjana Maria. In attesa del match di Marco Cecchinato, impegnato contro Dzumhur, Fognini è l’unico italiano al terzo turno.

Tra i big, esordio positivo per Novak Djokovic, che fatica per un set, ma piega con il punteggio di 7-6 6-2 Bernard Tomic. Vince anche Serena Williams, dopo aver ceduto un set alla Peterson, mentre esce di scena Belinda Bencic, eliminata dalla Putintseva.