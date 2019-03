Buona la prima nelle qualificazioni a Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini. Nella sfida di Udine con la Finlandia, la Nazionale si è imposta per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Nicolò Barella e Moise Kean, due volti del progetto giovani del Mancio.

Una partita che si è aperta nel migliore dei modi per gli azzurri, con il vantaggio firmato dal centrocampista del Cagliari, la cui conclusione, deviata da un difensore, si è infilata alle spalle di Hradecky. Non una gran prestazione da parte dell’Italia, che però ha avuto il merito di difendere ordinatamente e rischiare poco.

Proprio nel momento migliore dei finlandesi, a metà ripresa, la Nazionale ha trovato il raddoppio con Kean, secondo marcatore più giovane della storia azzurra. Nel finale spazio anche per Quagliarella, acclamato dal pubblico di Udine, e per l’esordio di Zaniolo.

TABELLINO

ITALIA-FINLANDIA 2 – 0

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (dal 45′ s.t. Spinazzola); Barella, Jorginho, Verratti (dal 40′ s.t. Barella); Bernardeschi, Immobile (dal 35′ s.t. Quagliarella), Kean. CT: Mancini.

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Granlund (dal 45′ s.t. Soiri), Tolvio, Vaisanen, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv; Pukki (dal 38′ s.t. Karjalainen), Hamalainen (dal 25′ s.t. Lappanainen). CT: Kanerva.

Marcatori: 7′ p.t. Barella (I), 29′ s.t. Kean (I).

Note: ammoniti Sparv (F), Verratti (I), Piccini (I).

Arbitro: Grinfeld (ISR).