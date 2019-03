Esplosione in villa a Frascati, muoiono padre e figlio

Tragedia a Frascati, alle porte di Roma, dove una violenta esplosione avvenuta in una villetta ha causato la morte di due persone, padre e figlio. Secondo quanto si apprende a seguito dell’esplosione avvenuta in via Macchia dello Sterparo 108, che ha causato il crollo delle strutture portanti di una villa di due piani, sono morti Angelo Bernardini di 51 anni ed il figlio Mario di 21 anni.

La tragedia alle porte di Roma

Leggermente ferita la moglie 47enne di Bernardini, soccorsa da personale del 118. L’altro figlio 17enne non era presente in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i Vigili del fuoco di Roma, con supporto di nucleo Nbcr, carro crolli e nucleo Usar.

“Dai primi accertamenti effettuati dai nostri tecnici, gli impianti di competenza della società, posizionati lungo il muro di cinta della villetta e quindi in luogo esterno, sono risultati integri“, sottolinea un portavoce di Italgas.

Foto da Twitter.