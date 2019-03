Roger Federer sopravvive a un secondo turno potenzialmente da incubo. Nel suo primo match sul nuovo campo centrale del Masters 1000 di Miami, ricavato dallo stadio dei Dolphins di football, lo svizzero ha faticato non poco per imporsi su Radu Albot. Il moldavo, che sta giocando il suo miglior tennis in questa stagione, ha portato a casa il primo set, con chance di break anche nel parziale successivo, prima di arrendersi con il punteggio di 6-5 5-7 3-6. Per Federer, al terzo turno, ci sarà Filip Krajinovic, che ha superato Stan Wawrinka.

Buone notizie anche per Marco Cecchinato. Il palermitano, mai troppo a suo agio sul cemento, approda al terzo turno senza giocare, grazie al ritiro di Damir Dzumhur. Per l’azzurro, adesso, una sfida sulla carta molto impegnativa contro David Goffin.

Nel torneo femminile, invece, va registrato il ritiro di Serena Williams, fermata ancora una volta da problemi fisici. Vittoria importante per Caroline Garcia sulla Goerges, ma soprattutto va sottolineato l’ennesimo successo di Bibi Andreescu. La giovane canadese, fresca di titolo a Indian Wells, si è imposta per la seconda volta in dieci giorni su Angie Kerber.

Chi, a differenza di Federer, non è riuscita a sopravvivere al secondo turno è Naomi Osaka. La numero 1 della classifica WTA ha ceduto in tre set, dopo aver servito per il match nel secondo, alla Hsieh. Adesso, il posto della giapponese in cima al ranking è in pericolo: Kvitova e Halep possono superarla arrivando in fondo al torneo di Miami.