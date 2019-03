Norvegia, Viking Sky approda a Molde: tutti salvi

La nave da crociera Viking Sky, finita in avaria al largo della Norvegia con a bordo 1.300 persone, è arrivata in porto a Molde. Tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo, alcuni ancora a bordo della nave, altri evacuati in una difficile operazione di soccorso con gli elicotteri. Dieci persone sono rimaste ferite, tre in modo grave.

I problemi durante la navigazione

La nave della Viking Ocean Cruises, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi intorno a 2,5 miglia (4,6 km) dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia, e ha lanciato l’Sos. La maggior parte dei passeggeri sono britannici e americani. Secondo il sito Marine Traffic, la nave era in rotta da Tromso a Stavanger, nel sud della Norvegia, prima di bloccarsi nella zona davanti a Hustad, nota come una delle più pericolose della costa norvegese.

“E’ stato spaventoso”

“E’ stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso”. Lo ha detto alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave. Janet Jacob è stata tra le prime persone a essere portata via in elicottero tra venti e mare forte. “Sembrava un tornado“, ha raccontato aggiungendo di aver cominciato a pregare “per la salvezza di tutti a bordo”.

La Viking Sky è un’eccellenza italiana

Costruita da Fincantieri ad Ancona è lunga più di due campi da calcio. Consegnata nel gennaio 2017, la nave ha una stazza lorda di 47.800 tonnellate, è lunga 228 metri e ha una larghezza massima di 29 metri. Viking Sky ha 465 cabine passeggeri, con una capacità di 930 persone paganti, e 260 cabine per l’equipaggio, per un numero massimo di 1.413 persone a bordo. I suoi motori forniscono una potenza totale di 23.520 Kilowatt che consentono una velocità massima di 20 nodi e un di crociera di 17. Dotata dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “Safe return to port”, la Viking Sky sarebbe andata in avaria a causa di un problema alla motorizzazione, una componente che viene scelta direttamente dall’armatore e che, nella fattispecie, non è stata fornita dalla Fincantieri.

La Viking Ocean Cruises

La Viking Ocean Cruises, compagnia norvegese con sede negli Stati Uniti, è leader mondiale nelle crociere su fiume. Da alcuni anni si è lanciata, come startup, e con Fincantieri come produttore, nel settore delle crociere marine.

Foto da Twitter