Auchan assume giovani nei punti vendita in Italia

Auchan, società operante nella grande distribuzione, è sempre alla ricerca di diverse figure tra le quali allievi capi reparto, farmacisti, addetti panetteria, macelleria etc., da inserire presso i propri punti vendita in Italia.

Auchan assume giovani in tutta Italia

Auchan valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae dei giovani interessati ad entrare a far parte del gruppo infatti i collaboratori vengono considerati i pilastri del progetto di impresa. Per questo motivo la società si impegna a supportare ciascun collaboratore e ad accrescere le proprie competenze. Inoltre realizza il proprio percorso di sviluppo attraverso un processo strutturato di valutazione delle prestazioni e del potenziale, per costruire un piano di sviluppo e di formazione individuale.

Entrare a far parte di Auchan significa ricevere e dare fiducia, essere aperti ad intercettare le novità e collaborare con una squadra che lavora con passione per raggiungere gli obiettivi preposti e l’eccellenza.

Auchan, società nata in Francia nel 1961, prende il nome da Haut Champs, il quartiere nel quale fu aperto il primo supermercato, mentre in Italia il primo punto vendita fu inaugurato nel 1989 a Torino.

Oggi esistono circa 60 ipermercati e oltre 1800 supermercati distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, presso i quali lavorano circa 13 mila dipendenti. Oltre che in Italia e in Francia la società ha aperto negozi anche in 16 paesi del mondo diventando così l’11° gruppo di distribuzione alimentare a livello globale.