“Plurime violazioni”, Fabrizio Corona torna in carcere: pesa il caso Fogli

Fabrizio Corona torna in carcere a causa delle “plurime violazioni” che avrebbe commesso negli ultimi mesi, infrangendo le rigide disposizioni che gli aveva imposto il Tribunale di sorveglianza di Milano. Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina.

Pesa il caso Fogli

Pesa anche il comportamento nei confronti di Riccardo Fogli: Corona parlò di un presunto tradimento della moglie dell’ex componente dei Pooh durante la trasmissione “L’isola dei famosi”. Non è “congruo”, si legge nel provvedimento, per una persona che sta scontando la pena in affidamento terapeutico.

Sarà lo stesso Tribunale di Milano a decidere nelle prossime settimane se revocare l’affidamento. Molte delle violazioni sono legate all’attività anche televisiva di Corona, come quando entrò nel boschetto della droga di Rogoredo, periferia sud est di Milano, sempre per la trasmissione “Non è l’Arena”.