Regionali Basilicata, vince Bardi (centrodestra): “Abbiamo scritto la storia”

Il centrodestra strappa la terza regione di fila al centrosinistra conquistando anche la Basilicata dopo 24 anni. Quando lo spoglio delle sezioni è al 50%, il candidato governatore Vito Bardi è avanti con oltre il 42% delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle resta comunque il primo partito (19,3%) superando di poco la Lega (18,7%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo, poco sotto il 35%. Male il Partito democratico, che si ferma all’8,5%. L’affluenza al 53,58%, invece, risulta in rialzo.

Regionali Basilicata, i risultati dello spoglio

“Abbiamo scritto la storia: la Basilicata è pronta per il cambiamento. Chiamerò Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per fare una grande festa”, esulta Bardi. “Al primo posto nell’agenda c’è il lavoro – afferma poi l’ex generale della Guardia di finanza, indicato come candidato da Forza Italia -. I giovani saranno presenti e dovranno avere opportunità in questa terra. Trasparenza, meritocrazia e legalità saranno al centro. La regione è di tutti e io sarà il presidente di tutti”.

Delusione per il candidato M5S Antonio Mattia: “C’è un dato positivo per il movimento, ma la delusione personale resta. Spero che il neo governatore lavori nell’interesse dei lucani e non di Berlusconi, anche se non ci credo: la nostra guardia sarà alta, perché questo è il peggior centrodestra di sempre”. Il leader di Fi ha festeggiato il suo candidato su Twitter: “Evviva, la Basilicata si è data finalmente un buon governo! Complimenti a tutti gli amici lucani che hanno saputo votare bene!”.

Foto da Twitter.