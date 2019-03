Avengers: Endgame, la durata record per l’ultimo Marvel

Una ventina di giorni fa il boss della Marvel Kevin Feige diceva: “Il film avrà la durata giusta, quella che deve avere per essere perfetto“. Avengers: Endgame, infatti, durerà 3 ore (e due minuti): una catena di multisala americana, iniziando a mettere in prevendita i biglietti per il film, ha inserito accidentalmente anche questo importante dato che fino ad oggi nessuno conosceva.

Le 3 ore (e due minuti) di Avengers: Endgame sono evidentemente il minimo possibile per poter concludere tutte le storie e sottostorie lasciate in sospeso. Ha ragione Kevin Feige quando dice che: “Ogni film dovrebbe sembrare da 1h45′, anche se ci sono film da 90 minuti che sembrano durino 4 ore e ci sono film da 3 ore e mezza che sembra durino 90 minuti”.